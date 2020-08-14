Число жертв коронавируса в Украине ревысило 2 тыс. с начала пандемии

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксирован очередной антирекорд заболевших за сутки Covid-19: 1 732 новых случая заражения. При этом 581 человек выздоровел, 19 ранее заболевших скончались, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.



Днем ранее, 13 августа, был абсолютный антирекорд - 1 592 новых заразившихся за сутки; 12 августа было 1 433 выявленных случаев, 11 августа сообщалось о 1 158 новых инфицированных Covid-19; 10 августа - о 1 008 заболевших, 8 августа был предыдущий антирекорд - 1 489 заразившихся за сутки.



Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 87 872 человека, выздоровевших – 46 797, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 011 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 39 064 человека, что на 1132 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (205), во Львовской (184), в Одесской области (160), в Киеве (158), в Черновицкой области (154), в Ивано-Франковской (143), в Ровенской (120) области.



Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки также зафиксировано 2132 подозрения на заболевание Covid-19.

