Лукашенко опроверг слухи о своем побеге из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о своей смерти или побеге за границу, которые, по его словам, распространяет оппозиция. Об этом сообщает БЕЛТА.



«Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают», — заявил глава республики.



Лукашенко констатировал, что сейчас в стране пытаются раскачать трудовые коллективы. Он предупредил, что забастовки могут негативно сказаться на белорусской экономике. Белорусский лидер уверен, что все конкуренты только «перекрестятся» в случае остановки производства на основных предприятиях страны.



«Наша позиция однозначна: мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите — бастуйте, хотите работать — работайте», — заявил он.



Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. 13 августа начались забастовки на крупнейших предприятиях страны.

