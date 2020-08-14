Глава Еврокомиссии выступила за санкции против Беларуси

Глава Еврокомиссии выступила за санкции против Беларуси

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за введение дополнительных санкций против Беларуси за непрозрачные выборы и разгон протестов. Решение об этом могут принять уже сегодня.

Об этом она сообщила в своем Twitter.

По ее словам, Европе нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушил демократические ценности или права человека в Беларуси.

"Я уверена, что сегодняшняя дискуссия министров иностранных дел ЕС продемонстрирует нашу твердую поддержку прав людей в Беларуси на основные свободы и демократию", - добавила она.