Экс-футболист "Шахтера" стал игроком лондонского "Арсенала"

Бывший полузащитник "Шахтера" бразилец Виллиан стал игроком лондонского "Арсенала".



Об этом сообщает официальный сайт " Арсенала ".



32-летний Виллиан перешел в Арсенал в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано на три года.



В нынешнем сезоне Виллиан сыграл за "Челси" 47 матчей, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач. За лондонский клуб бразилец сыграл семь сезонов.



Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".

