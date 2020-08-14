В Беларуси отпустили более двух тысяч задержанных

В МВД Беларуси констатировали, что прошедшие сутки стали самыми спокойным за последние четыре дня. Ведомство не сообщает о задержаниях, а наоборот говорит, что отпустили тысячи людей.



"Имевшие место акции в большинстве своем носили мирный характер. Участники так называемых цепочек солидарности, выстраивавшихся в столице и ряде городов республики, выражали всеобщее стремление к урегулированию всех вопросов ненасильственными методами", - говорится в сообщении.



В ведомстве также отметили, что озабочены проблемой перенаполняемости мест содержания задержанных.



"Свыше двух тысяч граждан уже отпущены домой. Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас. Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы. Мы делаем все возможное для разрешения создавшейся ситуации", - заявили в милиции.

