В Европе построят дом для противников 5G

В европейском городе Хелмонд (Нидерланды) появится дом, блокирующий электромагнитное излучение. Его строят для чувствительных людей, у которых начинаются головные боли или бессонница из-за использования устройств. Здание подойдет и для противников сети 5G. Об этом пишет Innovation Origins.



Дом возведут в умном районе Брейнпорт. Авторами проекта выступили студенты Технического университета Эйндховена. Они разработали небольшую сборную конструкцию, которая станет тестовым образцом. Архитекторы хотят понаблюдать за состоянием поверхностей с течением времени.



«Мы не исследуем, насколько излучение вредно для людей, этим занимаются медики, — говорят проектировщики. — Мы видим, что в других странах уже разработаны нормативы о допустимом количестве излучения в доме. Точно так же, как существуют стандарты по уровню шума. В Нидерландах такого еще не было, поэтому мы собираемся это изучить».



По данным Европейского социально-экономического комитета, от трех до пяти процентов европейцев чувствительны к электромагнитному излучению — примерно 13 миллионов человек. Однако научно еще не доказано, что жалобы на головную боль и отсутствие сна на самом деле связаны с излучением.

