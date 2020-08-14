Как изменился рынок микрокредитования во время карантина

Кризис, вызванный пандемией Covid-19 негативно повлиял и на рынок потребительских кредитов в Украине. Объем выданных кредитов уменьшился в 2,5-3 раза, что было связано как с приостановлением деятельности самих МФО, так и падением спроса. Эксперты утверждают, что количество невозвращенных займов увеличилось почти на 50%. Также в не очень выгодной ситуации оказались МФО, когда были введены “кредитные каникулы”, а это значительно увеличило нагрузку на микрокредитные организации. Возможно, большая часть этих долгов не будет оплачена, поэтому некоторые компании приостановили выдачу легких денег, а самых стойких впереди ожидает нелегкий период возврата выданных денег. В связи с этим некоторые микрофинансовые организации на период карантина временно перестали оформлять кредиты онлайн с минимальной ставкой под 0%, но получить кредит без отказа и проверок все таки возможно.

Кому будут выдавать кредиты?

Начиная с мая МФО постепенно возобновляют свою работу и несмотря на значительные убытки пытаются сохранить свою финансовую стабильность. Все больше микрофинансовых организаций возобновили выдачу кредитов под 0%, например, такие МФО как Манивео, Милоан, Sos Кредит, Е-Кеш, Кредит Плюс, предлагают беспроцентные займы на хороших условиях.

Во время карантина процесс к отбору заемщиков изменился. Чтобы избежать финансовых потерь МФО постоянно контролируют свои риски и выдают кредиты не всем. Если раньше МФО отсеивали каждую 4 заявку на кредит, то теперь, каждую вторую. Это означает, что скоринг клиента стал намного жестче, а также была изменили система образования лимита. После подачи заявки пользователем, МФО обращают внимание на наличие задолженностей по предыдущим кредитам, и выходя из этого принимают решение на какую сумму и на какой срок выдавать кредит.

Особое внимание МФО обращают на просрочку клиентов и предлагают варианты реструктуризации займов. Хорошей новостью для клиентов МФО стало то, что они изменили предложения по пролонгации кредита и его дополнительной реструктуризации. Сумму долга, можно оплатить в рассрочку с той регулярностью, которую устанавливает компания: раз в неделю или раз в месяц по плану. Некоторые компании сделали доступным автоматическую реструктуризацию. Отныне не нужно звонить или договариваться о реструктуризации. Все можно сделать в личном кабинете онлайн без каких-либо сложностей.

Как быстро получить деньги на карту?

Хоть и проверка пользователей МФО стала более тщательной, быстро взять займ на карту все также возможно. МФО не требуют от заемщика наличие справки о доходах, поручителей или залога, но данные указанные в анкете проверяются на достоверность. Получить кредит онлайн на карту может каждый совершеннолетний гражданин Украины, который соответствует минимальным требованиям, выдвинутыми микрофинансовой организацией. Процесс получения кредита не изменился, но особое внимание нужно обратить на условия кредита, а именно штрафы и размер процентной ставки в случае просрочки.

Какие перемены ждут МФО Украины летом 2020 года?

Начиная с 1 июля 2020 года официальные лицензии организаций предоставляющих денежные займы, выдаются не отдельно для каждой услуги, а на весь вид деятельности. Это решение было принято для существенного упрощения взаимодействия государства с МФО, и ориентировано на приближение к международным стандартам.

Так называемый закон о «сплите» ориентируется на привлечение иностранных клиентов и рост доверия потенциальных заемщиков к кредитным организациям. Теперь проводится более тщательная проверка достоверности рекламы этих компаний, а также уделяется особое внимание защите прав потребителей. Интересно, что этот закон уже более двух лет ожидал второго чтения. Как сообщает пресс-служба НБУ, регуляторы приняли ряд «переходных» постановлений, чтобы не повлечь за собой возникновение правовых коллизий.

Новые условия сотрудничества рассчитаны на прекращение деятельности недобросовестных организаций, нарушающих законодательство Украины и не предоставляющих доказательства своей прозрачной системы работы. Так государство планирует создать платежеспособный и устойчивый рынок небанковских услуг.