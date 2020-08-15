Генпрокурор инициирует отстранение Вовка и других судей ОАСК

Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка и его коллег временно отстранят от должности. Соответствующие представления в Высший совет правосудия подписала Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает Укринформ. Это подтвердил и сам Вовк в сообщении в Facebook.



Всего отстранили от должности семь судей Окружного административного суда Киева. На следующей неделе судья Вовк и другие служащие суда должны появиться в НАБУ для допроса.



Сам же Павел Вовк заявил, что это очень хорошая новость. По его словам, судьи ОАСК больше всего заинтересованы в том, чтобы детективы НАБУ имели возможность доказать "абсурдность своих обвинений".



"Мы более чем кто-либо другой заинтересованы в том, чтобы НАБУ получило возможность доказать все их абсурдные обвинения. Чтобы они не рассказывали СМИ о том, что им кто-то мешает и что нас кто-то "покрывает". В НАБУ очень хотели, чтобы прокурор подписала представление – прокурор подписала", - написал Вовк, отметив, что это никак не повлияет на расследование.



Ранее НАБУ объявило в розыск Вовка и еще четырех судей ОАСК. Сам Вовк в ответ заявил, что находится в Украине и готов прийти на допрос.



Напомним, по версии следствия, Вовк и его подчиненные действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.

