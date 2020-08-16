Оценена польза растительного молока

Растительное молоко, купленное в магазине, может навредить организму, поскольку при его производстве используются различные добавки. Об этом рассказала нутрициолог, основательница подмосковной Детокс-студии, руководитель студии Green me Татьяна Скирда в беседе с радио Sputnik



Специалист посоветовала делать растительное молоко в домашних условиях, чтобы получить действительно полезный напиток. «Если дома приготовить молоко, оно расслоится к вечеру, если купить молоко, оно прокиснет, не расслоившись. Значит, там содержатся эмульгаторы, улучшители вкуса, сахар, всяческие добавки», — пояснила эксперт.



Скирда также отметила, что «наименьшим злом» является кокосовое молоко, поскольку при его приготовлении используется меньше добавок.

