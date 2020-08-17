В Италии решили закрыть ночные клубы

Власти Италии приняли решение снова закрыть ночные клубы в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции.



Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщает "РИА Новости" в Телеграме.



Напомним, 14 августа, в Италии зафиксировали самый высокий с весны антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки. Тогда за 24 часа в стране обнаружили 574 новых пациента с коронавирусом. Это является самым высоким показателем с мая, когда страна оказалась в эпицентре мировой пандемии.



В целом в Италии известно о 252,8 тысячах больных, еще 35 человек скончались от осложнений заболевания.

