Украина в ПАСЕ инициировала декларацию о Белоруссии

В ПАСЕ украинская делегация инициировала декларацию по событиям в Белоруссии. Об этом заявила глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько в Facebook в воскресенье, 16 августа. "Я инициировала Белорусскую декларацию - документ, где мы даем оценку событиям в соседней стране и предлагаем путь выхода из сложившейся ситуации", - информирует Ясько.

По ее словам, декларацию поддержало большинство членов делегации Украины в ПАСЕ, а также иностранные партнеры Украины, беспокоящиеся о свободе и демократии в Белоруссии, - это главы делегаций Эстонии Мария Юферева-Скуратовски, Латвии Инесе Либин-Эгнер, Литвы Альгирдас Буткевичюс и Великобритании Роджер Гейл.



В декларации сказано, что кампания по выборам президента Белоруссии, голосование 9 августа и подсчет голосов "не соответствуют международным избирательным стандартам, проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан и не отражают свободного волеизъявления белорусского народа".



Кроме того, документ осуждает применение насилия к участникам мирных собраний в городах Белоруссии. Власти страны призывают немедленно освободить всех незаконно задержанных участников мирных собраний и настаивают на скорейшем начале мирного диалога между сторонами избирательного процесса.



Подписанты также "будут приветствовать проведение независимого расследования относительно неправомерного применения силы против участников мирных собраний; выражают готовность фасилитировать диалог между участниками избирательного процесса и предоставить площадку для таких переговоров".



Наконец, декларация предостерегает Россию от вмешательства во внутренние дела Беларуси.



Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Украину в том, что Украина "приказывает" Белоруссии провести повторные президентские выборы.

