Глава МВД Белоруссии допустил, что в погибшего на митинге могли стрелять из нелетального оружия

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев допустил, что в погибшего на ул.Пушкинской в Минске в ходе протестной акции Александра Тарайковского могли стрелять "из нелетального оружия".



"Может быть, в него стреляли из нелетального оружия. Я не следователь. Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Если это резиновая пуля - это не огнестрельное оружие с пулями со стальным сердечником. Мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным", - ответил Караев на вопрос о причинах смерти Тарайковского.



Видеоинтервью министра разместил портал TUT.BY.



Ранее МВД официально заявляло, что погибший Тарайковский скончался от взрыва неустановленного устройства, которое он держал в руках.

