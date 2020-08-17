Спасатели предупредили об опасных грозах в Карпатах и угрозе пожаров

Синоптики предупреждают об опасных дождях с грозами в Карпатах. Кроме того, в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.



Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 16 августа.



"По информации Укргидрометцентра, днем 17 августа в Карпатском регионе грозы (первый уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.



Как сообщалось, на Украине на следующей неделе снова жара. Температура воздуха в понедельник, 17 августа, уже будет достигать +25...+30 градусов, а в дальнейшем жара усилится.

