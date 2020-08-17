В Украине за сутки выявлено 1 464 новых случая заражения Сovid-19

В Украине по состоянию на утро понедельника выявлено 1464 заболевших за сутки Covid-19. При этом 342 человека выздоровели, 21 ранее заболевший умер, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.



Днем ранее, 16 августа, сообщалось о 1637 заболевших, 15 августа – о 1847 новых заразившихся за сутки, 13 августа – о 1732 инфицированных.



Количество инфицированных составило на утро понедельника 92820 человек, выздоровевших – 48 164, умерли с начала пандемии от Covid-19 2089 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 42 567 человек.



Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Ривненской области (178), Черновицкой (165), Ивано-Франковской области (164).



Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 1490 подозрений на заболевание Covid-19.

