Лукашенко: других выборов в Беларуси не будет

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что не намерен проводить в стране повторные выборы, тем более под давлением. "Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов - ИФ) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все" - сказал Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) в понедельник.



Его цитирует госагентство БелТА.



Бастующим рабочим МЗКТ Лукашенко заявил, что те, кто не хочет работать, могут увольняться: "Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, пожалуйста, ворота открыты".



Как сообщалось, Лукашенко с младшим сыном Николаем прилетел на МЗКТ для встречи с рабочими предприятия. К настоящему времени он уже покинул предприятие.

