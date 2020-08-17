Лукашенко о бастующих: Работать не заставляем

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 17 августа, прилетел на вертолете на Минский завод колесных тягачей, где высказался о призывах к забастовкам на предприятиях, пишет БелТА.



Как утверждается, Лукашенко доложили, что в целом заводы работают.



"Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" Президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим", - сказал он.



"Вы - субъекты экономической деятельности, экономики. Там, куда вы ринулись, другие законы. Чтобы потом не было больно... Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, пожалуйста, ворота открыты", - заявил Лукашенко на предприятии.

