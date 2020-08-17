Описаны новые последствия пандемии коронавируса

После пандемии коронавируса может наступить эпидемия ожирения. Новые последствия описаны в исследовании датских ученых, сообщает EurekAlert!.



Специалисты Копенгагенского и Орхусского университетов (Дания) считают, что режим самоизоляции приведет к увеличению количества больных ожирением. Вызванные пандемией коронавируса ограничения создают психосоциальную незащищенность, которая провоцирует переедание. Медики предсказывают, что ожирение может привести и к более тяжким последствиям для здоровья.



Ученые отметили, что из-за кризиса доходы населения во многих странах мира падают, что вынуждает их употреблять в пищу более доступные продукты. Как правило, эти продукты отличаются высокой калорийностью. Нездоровая пища стимулирует аппетит, что приводит к перееданию. Также перееданию способствует чувство одиночества, которое испытывают многие самоизолировавшиеся граждане. Этот эффект усугубляется низким уровнем физической активности, так как с наступлением пандемии огромная часть людей остается и работает дома.



По мнению специалистов, органы здравоохранения должны обеспокоиться будущей эпидемией и принять необходимые меры. В частности, для разработки стратегии борьбы с ожирением необходимо инвестировать в соответствующие исследования.

