В Украине за неделю на водоемах погибли 50 человек

В течение прошлой недели, с 10 по 16 августа, на водных объектах Украины утонули 50 человек. Спасатели призывают не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха.



Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).



Также по данным спасателей, с начала недели зарегистрировано 3 218 чрезвычайных событий. В результате принятых мер спасены 63 человека.



Кроме того, в ведомстве отмечают, что за этот период было ликвидировано 2565 пожаров и спасено 19 человек и не допущено уничтожение огнем 473 домов и 54 единиц техники. Во время пожаров погибло 7 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют более чем 5 млн гривен.

