В Англии закрыли последнюю угольную шахту

На севере Англии в графстве Дарем закрыли последнюю в стране коммерческую угольную шахту Bradley Mine, которая проработала почти 200 лет. Об этом сообщает Sky News в понедельник, 17 августа.



Указано, что открытый угольный картер, где добывалось 150 тысяч тонн угля в год, решили закрыть после того, как провалились планы по расширению участка добычи. Защитники окружающей среды боролись против этих планов – и победили.



"Это плохая новость для шахтеров, работающих здесь, особенно в свете того, что Великобритании все еще нужно почти 8 млн тонн угля в год. Этот спрос в основном удовлетворяется за счет импортных поставок, которые поступают из России и США", – говорится в сообщении.



В Шотландии и Уэльсе до сих пор действует несколько небольших шахт. Но последняя из них должна закрыться в октябре 2022 года.



Угольная промышленность Англии много лет была в упадке. Забастовки шахтеров, массовые увольнения и ожесточенные протесты из-за закрытия шахт в 1980-х годах не смогли спасти ее.



Последняя глубокая шахта в Келлингли в Северном Йоркшире закрылась пять лет назад. С тех пор местный уголь добывался

