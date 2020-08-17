Европейский совет соберется в среду для обсуждения ситуации в Беларуси

Высший политический орган Европейского союза, Европейский совет, соберется в эту среду для обсуждения ситуации в Беларуси. Об этом написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель, передает УНН.



"Я созову собрание членов Европейского совета в среду, 12:00, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси. Народ Беларуси имеет право решать свое будущее и свободно выбирать своего лидера. Насилие против протестующих неприемлемо и недопустимо", - сообщил он.



В минувшую пятницу состоялась встреча глав МИД стран ЕС. На встрече дипломаты согласились на санкции после жесткого подавления протестов в Республике Беларусь.

