Германия провела переговоры с Тихановской

Правительство Германии провело переговоры с выдвигавшейся в качестве кандидата в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.



«Да, такой контакт состоялся», — сказал Зайберт. Он не смог уточнить, когда произошли переговоры и на каком уровне немецкое государство их вело — по его словам, отношения к делу это не имеет.



Ранее Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии. Она опубликовала видеообращение, где говорит, что это нужно, чтобы страна «успокоилась и вошла в нормальный ритм». В этот период, по ее словам, будет необходимо освободить всех политзаключенных и подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов.



По официальным данным, на прошедших выборах президента Белоруссии Тихановская набрала чуть более 10 процентов голосов, в то время как действующий президент республики Александр Лукашенко — более 80 процентов. Тысячи белорусских граждан не признали результаты выборов и вышли на демонстрации. Акции протеста переросли в столкновения с ОМОНом, известно о сотнях пострадавших и тысячах задержанных.

