В Житомире задержали боевика "Исламского государства"

Служба безопасности задержала в Житомире участника террористической организации "Исламское государство", прибывшего в Украину для избежания уголовной ответственности и пытался легализоваться. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.



"Служба безопасности Украины задержала в Житомире участника международной террористической организации "Исламское государство", который находится в международном розыске по линии Интерпола. Согласно полученным спецслужбой данным, житель одной из стран Центральной Азии прибыл на территорию нашего государства для избежания уголовной ответственности. Находясь в Житомире, иностранец пытался легализоваться через получение вида на жительство", - сообщили в пресс-службе.



По данным СБУ, пока к задержанному судом применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.

