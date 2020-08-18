Зеленский ввел в состав СНБО Кондратюка, Шевченко, Стефанишину и Уруского

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), сообщает пресс-служба главы государства.



Соответствующий указ №324/2020 Зеленский подписал в понедельник, 17 августа.



"Согласно документу, в состав СНБО вошли глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский", - говорится в сообщении.



Кроме того, этим же указом из состава СНБО выведены: экс-глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, бывший вице-премьер-министр Вадим Пристайко и бывший глава Нацбанка Яков Смолий.

