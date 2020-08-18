Лукашенко после задержаний на протестах наградил более 300 силовиков

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении представителей силовых ведомств медалью "За безупречную службу" первой, второй и третьей степени. Соответствующий документ во вторник, 18 августа, появился на национальном правовом интернет-портале, передает УНН.



Так, всего в списке из 25 страниц оказалось более 300 силовиков. Как повод для их награждения указано "образцовое выполнение служебных обязанностей".



Отметим, что среди награжденных медалью "За безупречную службу I степени" оказался и заместитель командующего Внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков.



Указ был подписан Лукашенко 13 августа.

