Лукашенко после задержаний на протестах наградил более 300 силовиков
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении представителей силовых ведомств медалью "За безупречную службу" первой, второй и третьей степени. Соответствующий документ во вторник, 18 августа, появился на национальном правовом интернет-портале, передает УНН.
Так, всего в списке из 25 страниц оказалось более 300 силовиков. Как повод для их награждения указано "образцовое выполнение служебных обязанностей".
Отметим, что среди награжденных медалью "За безупречную службу I степени" оказался и заместитель командующего Внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков.
Указ был подписан Лукашенко 13 августа.
Источник: УНН
13:06