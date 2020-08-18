Меркель обсудила с Путиным протесты в Беларуси

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация в Беларуси после президентских выборов 9 августа. Как сообщает пресс-служба Меркель, канцлер подчеркнула, что белорусские власти должны воздержаться от насилия в отношении мирных демонстрантов, немедленно освободить политзаключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса.



В сообщении Кремля говорится, что Путин в ходе беседы «акцентировал неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела Беларуси».



Накануне Александр Лукашенко, выступая перед рабочими, заявлял, что ему звонила Меркель «поговорить». В правительстве ФРГ это опровергли.



Массовые акции протеста начались в Беларуси вечером 9 августа — после того, как ЦИК страны объявил, что на президентских выборах в шестой раз победил Александр Лукашенко. Объединенная оппозиция во главе с кандидатом в президенты Светланой Тихановской не признала итоги голосования.



За первые три дня протестов правоохранительные органы страны задержали более семи тысяч демонстрантов. Два человека погибли. Многие задержанные жаловались на избиения в изоляторах.

