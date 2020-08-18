Учителей в части регионов обяжут вести занятия в защитных щитках

В школах оранжевой карантинной зоны учителям придется носить защитный экран для лица. Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко на образовательном форуме во вторник, 18 августа.



"Ученики и учителя в учебное заведение заходят обязательно в маске, которая покрывает рот и нос обязательно. В классе разрешается быть без масок. Относительно сегодняшних рекомендаций: учителя должны быть в масках и в течение урока, но мы изменим норму. Учителям будет разрешено преподавать без маски на лице. В то же время в оранжевой зоне мы дадим рекомендации учителям одевать защитный щиток, прозрачный и позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс", - сказал Ляшко.



Санитарный врач напомнил, что в красной зоне школы будут закрыты. При этом нынешние рекомендации будут пересматриваться и меняться.



"На следующей неделе планируется глобальная конференция Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ, к которым привлекаются министерства здравоохранения. Там также будут рассматриваться вопросы подготовки к новому учебному году в условиях пандемии. Также будут рассматриваться вопросы о том, нужно или не нужно тестировать учителей, учеников. Именно по результатам этой глобальной конференции мы оценим целесообразность пересмотра наших рекомендаций", - подытожил Ляшко.

