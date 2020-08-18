Люди от 20 до 40 лет стали главными разносчиками коронавируса для пожилых - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена тем, что среди всех больных коронавирусом увеличилось число молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет. По их данным новая волна Covid-19 связана именно с этим фактом, а также тем, что многие их даже не знают, что инфицированы.



Об этом со ссылкой на заявление регионального директора ВОЗ по странам Западной части Тихого океана Такеши Касаи сообщает Rueters.



Так, представители ВОЗ заявили, что в этом месяце количество молодых людей среди инфицированных во всем мире увеличилось. Это подвергло риску уязвимые слои населения во всем мире, включая пожилых и больных людей в густонаселенных районах со слабым медицинским обслуживанием.



"Эпидемия меняется. Люди в возрасте от 20 до 30 и 40 лет все чаще становятся движущей силой распространения (коронавируса – Ред.). Многие даже не подозревают, что инфицированы. Это увеличивает риск вторичных эффектов для более уязвимых (людей). То, что мы наблюдаем, - это не просто возрождение (эпидемии Covid-19 - Ред.). Мы считаем, что это сигнал о том, что мы вступили в новую фазу пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Касаи.



По его словам, не смотря на наличие мутаций, ВОЗ все еще считала вирус "относительно стабильным". Также во всемирной организации напомнили производителям лекарств о необходимости выполнения всех соответствующих шагов при разработке вакцины от коронавируса.

