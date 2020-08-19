ЦИК просит уточнить ситуацию с безопасностью проведения выборов на Донбассе

Центральная избирательная комиссия обратилась к компетентным органам с запросом о возможности проведения местных выборов на Донбассе. Выводы о безопасности проведения выборов должны быть предоставлены не позднее 28 августа 2020 года.

Такое решение было принято на очередном заседании ЦИК 18 августа.



Так, Центризбирком обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Службу безопасности Украины, Нацполицию, к командующему объединенных сил, а также к руководству Донецкой и Луганской ОГА.



"ЦИК не наделена полномочиями самостоятельно определять возможность обеспечения надлежащей безопасности и избежания террористической угрозы во время организации и проведения местных выборов 25 октября 2020 на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. Вместе с тем, учитывая необходимость обеспечения возможности граждан Украины реализовать их право на формирование органов местного самоуправления путем участия в соответствующих местных выборах, существует потребность в уточнении у компетентных органов информации о ситуации безопасности на отдельных территориях этих областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями", - говорится в пресс-релизе ЦИК.



Напомним, что речь идет о выборах в Светлодаре, Торецке, Волновахе, Угледаре, Авдеевке и Марьинке Донецкой области, а также Северодонецке, Попасной, Лисичанске и Счастье Луганской области (это как минимум 500 тысяч украинцев без права голоса).

