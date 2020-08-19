Такие разные дверные ручки на розетах

Нажимные дверные ручки на розетах пользуются большим спросом. Подобные изделия разнообразны по дизайну и практичны в использовании – подобрать тот вариант, который впишется в ваши представления об идеальном пространстве с помощью сети магазинов «Маркет Двери» очень просто. Поговорим об особенностях этих ручек, и о том, как сделать правильный выбор.

Нажимная ручка на розете: что она собой представляет

Г-образная ручка – дверной аксессуар, который обладает отменными эстетическими характеристиками. Здесь розетка это не только декоративный элемент, но и функциональный – она помогает скрыть фурнитуру и внутренний механизм ручки.

Как выбрать

При выборе ручки необходимо обратить внимание на несколько деталей:

Материал изготовления. Сталь способна выдержать значительные нагрузки, но сложна в обработке – в этой категории сложно найти что-то изящное. Латунь выглядит благородно и дорого. Изделие приятно и на вид, и на ощупь. Алюминий и сплавы – бюджетный вариант, который не может похвастаться своей прочностью. Рассчитан на умеренную нагрузку, на тяжелом полотне быстро согнется и поломается.



Качество – продукция, находящаяся в более дорогой ценовой категории, прослужит дольше, поскольку детали поворотного механизма менее склонны к износу. Поэтому, если вы выбираете изделие для входной двери – экономить не следует, более бюджетные ручки хороши для межкомнатных дверей.



Дизайн – если недостаточно щепетильно отнестись к эстетической составляющей изделия, пострадает общая стилистика интерьера. Поэтому выбирайте ручку в стиле общей обстановки комнаты. Если затрудняетесь с решением – можно приобрести ручку, выполненную в нейтральной стилистике.

Преимущества

Нажимные ручки на розете совместимы с любым запирающим устройством – это может быть защелка или замок. Пользоваться ими удобно, устанавливать – несложно. Подобрать под любой стиль интерьера достаточно легко, нужно только знать несколько нюансов.





Советы по выбору

Дверную ручку подбирайте под цвет прочей фурнитуры.



Она не должна диссонировать с мебелью и аксессуарами.



Стилистика классических интерьеров требует теплых оттенков; модерн, хай-тек или лофт – холодных.



Ориентируйтесь на филенки – на полотне с прямоугольными рамками вряд ли будет хорошо смотреться причудливо изогнутая ручка.

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