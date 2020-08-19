Тихановская обратилась к лидерам ЕС

Оппонентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская записала видеообращение к лидерам Евросоюза, в котором назвала прошедшие выборы нечестными, непрозрачными и сфальсифицированными. Ролик был опубликован в среду, 19 августа.



По словам Тихановской, люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Беларуси, были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом.



"Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира. С целью способствовать мирной передаче власти, я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси", - сказала Тихановская.



Совет должен возглавить процесс мирной передачи власти посредством диалога и объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей.



"Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа", - резюмировала она.

