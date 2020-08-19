Украина отправила гуманитарную помощь в пострадавший от взрыва Бейрут

Украина отправила медикаменты и продовольствие в ливанскую столицу Бейрут, пострадавший от взрывов 4 августа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.



"Во Всемирный день гуманитарной помощи заместитель министра (CDTO) Дмитрий Сеник принял участие в церемонии отправки украинских медикаментов и продовольствия в Бейрут, пострадавший от взрывов 4 августа. Уже в ближайшее время груз в сопровождении сотрудников ГСЧС Украины прибудет в ливанскую столицу", - говорится в сообщении.



После взрывов в ливанской столице Бейруте в посольство Украины в Ливане поступили обращения от 56 граждан Украины на получение материальной помощи.



Причиной взрыва правительство Ливана называет сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась партия аммиачной селитры. Президент Ливана не исключает внешнюю атаку на страну, однако он отказался проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута.

