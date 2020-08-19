Украина с начала сезона экспортировала 5,1 млн тонн зерновых

Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 19 августа 2020 года экспортировала 5,1 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 1,26 млн тонн меньше (за счет кукурузы), чем на эту дату в прошлом МГ.



Согласно данным информационно-аналитического портала АПК Украины, к настоящему времени экспортировано 3,03 млн тонн пшеницы, 1,56 млн тонн ячменя и 502 тыс. тонн кукурузы (-1,18 млн тонн).



По состоянию на 19 августа текущего года экспортировано также 28,4 тыс. тонн муки.



Как сообщалось, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего МГ.

