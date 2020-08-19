Минздрав Беларуси подтвердил гибель третьего участника акций протеста

Министерство здравоохранения Беларуси подтвердило смерть третьего пострадавшего на акциях протеста.



"С прискорбием сообщаем, что 19 августа скончался гражданин Республики Беларусь Геннадий Шутов. 13 августа он был переведен в тяжелом состоянии на лечение из Брестской областной больницы скорой медицинской помощи в госпиталь Министерства обороны. Вечером 18 августа наступило резкое ухудшение состояния, и, несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграмм-канале ведомства.



Ранее белорусские СМИ сообщили со ссылкой на дочь 43-летнего Шутова Людмилу, что "у отца огнестрельная травма, повреждения мозга тяжелые и обширные, врачи не дают никакого прогноза". Однако официального подтверждения или опровержения данной информации со стороны правоохранительных органов нет.



В период 9-11 августа силовики проводили жесткий разгон протестных акций в Минске и других городах Беларуси, в том числе в Бресте, где происходили стычки горожан с милицией.



Официально была подтверждена гибель одного человека на акции в Минске. Также официально была подтверждена смерть 25-летнего жителя Гомеля, который скончался после многочасового пребывания в автозаке.



Ранее в официальном сообщении МВД подтверждалось использование сотрудниками милиции табельного оружия "на поражение" в Бресте вечером 11 августа. "В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", - говорилось в сообщении МВД.



В "скорую помощь" и больницы Бреста 9-11 августа обратились около 100 человек с ушибами мягких тканей, травмами рук и ног, грудной клетки, живота. Были госпитализировали 23 человека, некоторым из них потребовались операции.



С 9 августа поступала информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в милиции, изоляторах временного содержания. По данным Следственного комитета, более 600 человек уже обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании сотрудниками правоохранительных органов, и около 100 человек - о получении телесных повреждений в местах временного содержания. Кроме того, в следственные органы поступило 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов.

