Трамп заявил о намерении баллотироваться на третий срок

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении идти на третий срок. Об этом он сказал на выступлении перед избирателями в городе Ошкош, штат Висконсин, передает CNN в среду, 19 августа.



"Мы выиграем следующие четыре года. А после этого мы пойдем на еще четыре года, потому что они вмешивались в мою кампанию. Мы должны повторить эти четыре года", - утверждает Трамп.



При этом баллотироваться на третий срок в США на прямую запрещено в Конституции США, но если Трамп проиграет выборы в 2020 году, то теоретически может повторить попытку в 2024 году.

