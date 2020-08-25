Появился трейлер игры Marvels Spider-Man

В сети появился трейлер игры Marvel's Spider-Man с Тоби Магуайаром, Кирстен Данст и Уиллем Дефо. Ролик опубликован на YouTube-канале пользователя под ником BabyZone.



Актеры, сыгравшие главные роли в ленте о Человеке-пауке режиссера Сэма Рейми, работали над игрой с помощью технологии замены лиц DeepFake.



Главные герои игры получили их лица, также был использован классический костюм Человека-паука из трилогии Сэма Рейми.





