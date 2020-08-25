Данные с телефона помогут определить степень опьянения человека

Американские ученые предлагают использовать особую систему с использованием телефонов, которая могла бы предупредить человека, если он захочет сесть за руль пьяным. Было проведено исследование с участием 22 добровольцев 21-43 лет. В течение часа они выпивали определенное количество водки, чтобы концентрация паров спирта в выдыхаемом воздухе достигла 0,2 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.



В Штатах разрешается садиться за руль при концентрации в 0,8, а в России пороговое значение - 0,16. На протяжении семи последующих часов добровольцы каждый час делали 10 шагов по прямой линии в одну сторону и 10 шагов обратно. В области поясницы закреплялся телефон, который с помощью встроенных датчиков определял, насколько сильно человек отклонялся от вертикального положения во время ходьбы.



Анализ собранных телефонами данных показал: в 90% случаев по положению тела во время ходьбы можно сказать, перешел ли человек допустимую грань опьянения. Однако люди не носят телефоны в области поясницы. Поэтому ученые теперь собираются установить, можно ли измерить опьянение, если телефон находится в руке или кармане.

