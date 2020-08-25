Аминокислота спасет от неприятных последствий потребления спиртного

Университета Хельсинки и Университет Восточной Финляндии, передает "Звезда", озвучили идеальный способ борьбы с похмельем. Оказалось, в борьбе с похмельем помогают продукты, богатые аминокислотой L-цистеином.



Эту аминокислоту можно найти в сырых куриных яйцах, семенах подсолнечника и в свежем горохе. Работоспособность L-цистеина показал эксперимент. В рамках этого исследования одна группа добровольцев, имевших похмелье, потребляла БАДы, содержащие аминокислоту. Вторая группа выступала в качестве контрольной - принимала плацебо.



После приема средств ученые измерили содержание алкоголя в крови добровольцев и его концентрацию в дыхании участников эксперимента. Плюс, на следующий день после эксперимента добровольцы заполнили анкеты, в которых рассказали о своем состоянии. В итоге именно у основной группы было зафиксировано значительное снижение концентрации алкоголя в крови и выдохе. Также добровольцы из этой группы по их личной оценке чувствовали себя лучше, чем контрольная группа.

