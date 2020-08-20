В Минобороны новый коррупционный скандал с закупкой миномётов калибра 120 мм

Буквально за 4 месяца до окончания года, Министерство обороны Украины наконец-то начало проводить процедуры подписания контрактов по Гособоронзаказу на 2020-й год. И сразу попало в скандал с закупкой 120 мм минометов. Об этом говорится в материале журналиста Марка Антоненко на страницах интернет-издания Хвыля.

Журналист напомнил историю с миномётами «Молот» производства государственного завода «Маяк». Использование «Молотов» в войсках сопровождалось гибелью нескольких артиллерийских расчётов.

В этом году, информирует Хвыля, испытания проходят сразу 3 отечественных миномёта калибра 120 мм. Цена миномётов украинского производства – от 500 до 600 тысяч гривен за единицу.

Согласно постановлению Кабмина №345 от 25 февраля 2015 года, силовые ведомства могут закупать технику уже после ведомственных, а не государственных испытаний. Но памятуя про взрывы миномётов, Генштаб и Минобороны подходит к испытаниям со всей строгостью, испытания растягиваются на месяцы.

В то же время постановление Кабмина регламентирует также упрощенный порядок закупки военной техникой из-за рубежа: «Образец военной техники иностранного производства должен пребывать на вооружении (в эксплуатации) в армии страны-производителя или поставляться на экспорт для потребностей обороны других стран».

И вот здесь, пишет журналист, министр обороны Андрей Таран и его профильный зам Александр Миронюк находят очень удобную лазейку, предложив к закупке миномёт ЕМ-120 болгарского производства.

По данным издания, миномёт ЕМ-120 принадлежит болгарской торговой компанией «EMCO». Владелец «EMCO» Эмилиян Гебрев стал знаменитым после неудачной попытки российских спецслужб отравить его очень похожим на «Новичок» ядом.

«EMCO» проводит ремонт и предпродажную подготовку старой техники и уже несколько лет пытается продать на экспорт остатки этих миномётов. «И всё было бы тщетно, если бы не отозвавшийся на помощь заместитель минобороны Украины Миронюк, до назначения долгое время курировавший торговлю с Болгарией в государственном спецэкспортёре «Прогресс», пишет Марк Антоненко.

Как утверждает журналист, «точно зная, что миномёт ЕМ-120 не стоит на вооружении в Болгарии и не имея должного подтверждения по поставкам этих миномётов в другие страны, буквально наплевав на необходимость государственных испытаний такой травмоопасной техники, руководством Минобороны в спецификацию Гособоронзаказа включается никому ранее неизвестный ЕМ-120».

12 августа Минобороны Украины провело переговорную процедуру по указанным миномётам. Предприятия, которые предлагали другие, отличные от ЕМ-120 миномёты, к процедуре просто не допустили.

И вот тут еще интереснее, продолжает Марк Антоненко – «ЕМ-120 были предложены двумя государственными специмпортёрами Укроборонпром: «Укринмаш» предложил ЕМ-210 по 773 тысяч гривен (с учётом 3% комиссии специмпортёра, иностранный поставщик дал им предложение по 23,5 тысячи евро), а «Укрспецэкспорт» предложил точно такой же миномёт по 931 тыс. грн (то есть уже другой иностранный поставщик предложил этот миномёт по 28 тысяч евро). При этом, напоминает журналист, украинские миномёты могут быть поставлены в армию по 500-600 тысяч гривен (15,5-18,5 тысяч евро).

Как выяснил журналист, расчёт бенефициаров схемы очень простой – на переговоры выходит две компании, выигрывает меньшее предложение, а потом один из иностранных поставщиков (даже не болгарский производитель – напрямую болгарам запрещено работать с Украиной) по каким-то причинам отказывается поставлять - и контракт переходит ко второму предложению, уже по более высокой цене. Потери бюджета (доходы бенефициаров схемы) могут составить более миллиона евро.

По информации Хвыли, зам генерального директора концерна Укроборонпром Михаил Морозов в данный момент находится... в Болгарии. Вполне возможно, резюмирует автор, прямо сейчас обсуждается раздел доходов между болгарской и украинской сторонами.