Макрон раскритиковал Эрдогана за Средиземноморье

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что политика президента Турции Тайипа Эрдогана направлена на дестабилизацию Евросоюза. Об этом он заявил в интервью журналу Paris Match.



Макрон заявил, что Эрдоган "проводит экспансионистскую политику, основанную на смеси национализма и исламизма, которая несовместима с европейскими интересами и является фактором дестабилизации". "В такой ситуации Европе следует реалистично оценивать происходящее и действовать соответственно своим интересам", - добавил он.



"Я отнюдь не выступаю за эскалацию. Однако, исходя из необходимости симметричных действий, я считаю важным избежать существования бессильной дипломатии... Мы уже подали сигнал, указав на действенность европейской солидарности", - отметил Макрон.



Ранее президент Франции призвал Турцию прекратить одностороннюю разведку нефти в Восточном Средиземноморье. Из-за действий турков Париж направил в этот регион военные корабли с авиацией.



В связи с этим Макрон подчеркнул, что "Франция является средиземноморской державой". При этом он выступил за гибкий подход к решению проблем с Турцией.



Отметим, сегодня Макрон проведет встречу с канцлером Германии, на которой обсудят важнейшие международными проблемы, в том числе Турцию и Беларусь.

