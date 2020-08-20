Макрон заявил о невозможности повторного карантина во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "невозможно остановить страну" на карантин повторно, поскольку сопутствующий ущерб от него является значительным. Он считает, что в обществе нулевой риск невозможен.
Об этом сообщает BFMTV.
"Мы должны реагировать на эту угрозу, не впадая в доктрину нулевого риска", - заявил Макрон.
Он также добавил, что понимает "обоснованную тревогу, связанную с вирусом", повторив, что речь идет об "абсолютно новом эпидемическом явлении".
Эммануэль Макрон напомнил о политике здравоохранения, которая состоит из "тестирования, отслеживания, изоляции, организации чрезвычайных ситуаций, предотвращения болезней, ношение маски, когда это необходимо", что должно сдерживать эпидемию.
Источник: РБК-Украина
14:35