Макрон заявил о невозможности повторного карантина во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "невозможно остановить страну" на карантин повторно, поскольку сопутствующий ущерб от него является значительным. Он считает, что в обществе нулевой риск невозможен.



Об этом сообщает BFMTV.



"Мы должны реагировать на эту угрозу, не впадая в доктрину нулевого риска", - заявил Макрон.



Он также добавил, что понимает "обоснованную тревогу, связанную с вирусом", повторив, что речь идет об "абсолютно новом эпидемическом явлении".



Эммануэль Макрон напомнил о политике здравоохранения, которая состоит из "тестирования, отслеживания, изоляции, организации чрезвычайных ситуаций, предотвращения болезней, ношение маски, когда это необходимо", что должно сдерживать эпидемию.

