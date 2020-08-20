«Интер» посвятит эфир памяти Бориса Патона

9 августа на 102-м году жизни не стало Бориса Евгеньевича Патона – ученого мирового масштаба, академика, дважды Героя Социалистического Труда, Героя Украины, президента Национальной академии наук. Телеканал «Интер» выражает соболезнование его родным, близким, коллегам. В субботу, 22 августа, телеканал посвятит вечерний эфир памяти Бориса Патона. В 21:10 «Интер» покажет документальный проект собственного производства «Борис Патон. Человек будущего», а в 22:00 – последнее телевизионное интервью выдающегося ученого в проекте «Борис Патон. Интервью столетия».

Борис Патон – символ целой эпохи. На его глазах кардинально менялся мир, происходили революционные события. Гражданская война и Великая Отечественная, становление советской власти и провозглашение независимости Украины… Он был не просто свидетелем, а непосредственным участником исторических событий.

Всю жизнь Борис Патон посвятил науке. Очень символично, что родился он 27 ноября 1918 года – в день, когда начала свою деятельность Национальная академия наук Украины, которую он возглавлял более полувека. До последних дней Борис Евгеньевич продолжал работать и вести активную научную деятельность. На его счету – 700 изобретений и 1200 научных работ. Он разработал уникальную технологию сварки в открытом космосе, а также внедрил сваривание в медицине, благодаря которому проведены тысячи хирургических операций. Изобретения Бориса Патона уникальны для всего мира и для развития человечества. Борис Евгеньевич был человеком будущего: его открытия не только опередили время, но и продолжат менять мир к лучшему даже после его ухода.

В документальном проекте «Борис Патон. Человек будущего» , который телеканал «Интер» покажет 22 августа в 21:10 , о Борисе Евгеньевиче расскажут знаменитые ученые, историки, космонавты и врачи. Те, кто был знаком с Борисом Патоном, кто сотрудничал с ним и кто использует разработки ученого в своей работе. Практически весь документальный проект построен на уникальных эксклюзивных интервью. Герои фильма рассказывают неизвестные факты о событиях, очевидцами или участниками которых они были. Среди них – легендарные летчики-космонавты, дважды Герои Советского Союза Светлана Савицкая и Владимир Джанибеков, которые в 1984 году провели первый в истории эксперимент по сварке металла в открытом космосе, испытав революционную разработку Института Патона. Отдельное внимание в фильме уделено отношениям Бориса Патона с отцом Евгением Оскаровичем, по стопам которого пошел академик. Будущий президент Национальной академии наук перенял у знаменитого папы очень многое: и работоспособность, и подход к работе, и подход к жизни. Также пойдет речь и о дружбе двух великих людей – выдающихся ученых Бориса Патона и Сергея Королева. Свои космические успехи Борис Евгеньевич посвятил памяти Сергея Павловича.

В 22:00 в эфир выйдет проект «Борис Патон. Интервью столетия» – это история жизни и невероятных достижений известного ученого. Борис Евгеньевич дал эксклюзивное большое интервью телеканалу «Интер» после своего 100-летнего юбилея. С ведущим «Интера» Андреем Данилевичем академик делился своими воспоминаниями и мыслями о прошлом и настоящем. Борис Патон признался, кем мог стать, если бы не выбрал науку, из-за чего он так и не получил красный диплом и почему отказался возглавить Академию наук СССР, отклонив предложение Леонида Брежнева. Он рассказал о том, как у него возникла идея применить технологию сваривания в медицине, по которой уже проведены тысячи хирургических операций. Как была разработана технология сварки в открытом космосе и почему некоторые его идеи остались нереализованными. А также рассказал об отношении к Великой Отечественной войне, о вере в Бога и о самом счастливом периоде своей жизни.