На первый энергоблок БелАЭС загрузили топливо

На первый энергоблок БелАЭС загрузили топливо

На первом энергоблоке Белорусской АЭС загружено ядерное топливо. При этом операции физического пуска продолжаются. Об этом сказал начальник управления Госатомнадзора Виген Марухян, сообщает БелТА в четверг, 20 августа.

"На сегодня загружены 163 кассеты в реакторную установку. Но при этом есть еще определенные процедуры в части уплотнения, они происходят не за один час или день, - отметил Виген Марухян. - Вторая фаза (физического пуска – ред.) планируется по мере того, как эксплуатирующая организация - Белорусская АЭС - пришлет нам уведомление, что готова к началу этой фазы, то есть к гидравлическим испытаниям".

Представитель Госатомнадзора пояснил, что первая фаза физпуска - загрузка ядерного топлива, вторая - "холодные" испытания (т.е. при температуре реакторной установки до 130 градусов проводятся гидравлические испытания), третья фаза - "горячие" испытания с поднятием температуры выше 130 градусов.

Напомним, 7 августа началась загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС. Оно было произведено на Новосибирском заводе химконцентратов. Уровень обогащения варьируется от 1,3% до 4,4%.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация Росатом. Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели. Энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в IV квартале 2020 года. Ввод второго энергоблока предусмотрен в 2022 году.