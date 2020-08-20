На первый энергоблок БелАЭС загрузили топливо

На первом энергоблоке Белорусской АЭС загружено ядерное топливо. При этом операции физического пуска продолжаются. Об этом сказал начальник управления Госатомнадзора Виген Марухян, сообщает БелТА в четверг, 20 августа.



"На сегодня загружены 163 кассеты в реакторную установку. Но при этом есть еще определенные процедуры в части уплотнения, они происходят не за один час или день, - отметил Виген Марухян. - Вторая фаза (физического пуска – ред.) планируется по мере того, как эксплуатирующая организация - Белорусская АЭС - пришлет нам уведомление, что готова к началу этой фазы, то есть к гидравлическим испытаниям".



Представитель Госатомнадзора пояснил, что первая фаза физпуска - загрузка ядерного топлива, вторая - "холодные" испытания (т.е. при температуре реакторной установки до 130 градусов проводятся гидравлические испытания), третья фаза - "горячие" испытания с поднятием температуры выше 130 градусов.



Напомним, 7 августа началась загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС. Оно было произведено на Новосибирском заводе химконцентратов. Уровень обогащения варьируется от 1,3% до 4,4%.



Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация Росатом. Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели. Энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в IV квартале 2020 года. Ввод второго энергоблока предусмотрен в 2022 году.

