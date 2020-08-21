Почему США должны держаться на расстоянии от Белоруссии

Многочисленные и все более раздраженные уличные демонстрации вспыхивают в Белоруссии против продолжающегося правления президента Александра Лукашенко, который находится у власти с 1994 года. Белоруссия, как и большинство стран, появившихся в результате распада Советского Союза, — номинальная демократия.

Оппозиционные политические силы в стране подвержены жестким ограничениям и безжалостным преследованиям. Раздутое эго Лукашенко заставляет его сопротивляться тому, чтобы быть марионеткой Путина. Однако он все еще близкий союзник и де-факто подзащитный российского президента. Взамен Москва предоставляет ему значительную финансовую помощь, которая позволяет белорусскому правительству держаться на плаву.



Общественное раздражение коррумпированным и экономически некомпетентным режимом Лукашенко нарастало годами и вырвалось наружу в этом месяце, когда действующий президент объявил о своей уверенной победе на последних сфальсифицированных выборах. Размеры и напористость уличных протестов неуклонно росли, что вылилось 16 августа в крупнейшую в истории страны демонстрацию. Лукашенко обратился к Москве и попросил ее вмешаться и помочь ему остаться у власти. Он обвинил иностранные силы в организации растущих беспорядков. В своем заявлении Кремль подтвердил готовность предоставить помощь в рамках совместного пакта о безопасности. Кроме этого, Путин открыто предупредил западные правительства не вмешиваться в дела Белоруссии.



У Путина может быть дополнительная мотивация поддерживать своего подзащитного в Белоруссии. Лукашенко — не единственный лидер, столкнувшийся с тревожащими массовыми демонстрациями. В течение нескольких недель тысячи людей на Дальнем Востоке России выходят на улицы, чтобы протестовать против правительства Путина. У него есть достаточно оснований беспокоиться, что события в Белоруссии и в его собственной стране могут взаимно усилить друг друга и создать угрозу для обоих режимов. На последних акциях демонстранты скандировали «Жыве Беларусь» и таким образом выражали солидарность с действиями оппозиции в этой стране. Такое развитие событий, вероятнее всего, обеспокоит Кремль. С точки зрения Путина, помочь Лукашенко подавить растущую угрозу белорусскому режиму — это послать сообщение всем выступающим против него самого, дать им понять, что и их кампанию тоже не пощадят.



Очень важно, чтобы США и их европейские союзники при урегулировании нестабильной ситуации в Белоруссии действовали осторожно и сдержано. Хотя НАТО и отрицает заявления Белоруссии о наращивании военного потенциала на западной границе страны, пресс-секретарь организации подчеркнул, — альянс внимательно следит за ситуацией.



Последние события в Минске имеют тревожное сходство с волнениями на Украине в конце 2013 — начале 2014 годов, которые привели к свержению пророссийского президента Виктора Януковича. В то время США и ключевые члены ЕС беззастенчиво вмешивались и поддерживали антиправительственные демонстрации, хотя Янукович (в отличие от Лукашенко) был избран на выборах, которые ЕС и прочие иностранные наблюдатели признали достаточно открытыми и справедливыми. Несмотря на печать легитимности, администрация Барака Обамы поощряла демонстрантов сместить Януковича почти на два года раньше окончания его срока. Хуже того, Вашингтон поспособствовал этому, а затем даже помог избрать основных членов следующего киевского правительства, которое было настроено доброжелательно по отношению к НАТО.



Вмешательство Запада разъярило Кремль, и Россия ответила аннексией полуострова Крым, где располагается российский стратегически важный Черноморский флот. Это действие, в свою очередь, привело к введению американских и европейских экономических санкций против Москвы и росту интенсивности уже зарождавшейся холодной войны.



Действия Вашингтона на Украине были безрассудно провокационными, поэтому администрации Трампа нужно избрать в отношении Белоруссии стратегию получше. С политической и дипломатической точки зрения, со стороны Вашингтона будет неблагоразумно излишне отождествлять себя с протестующими в этой стране. Возможно, многие из них демократы западного образца, которые стремятся свергнуть коррумпированного автократа и установить истинную демократию. Многие из демонстрантов в Украине были настоящими демократами, однако в то же время в акциях участвовали крайне сомнительные ультранационалисты и откровенные неонацисты. Некоторые из них продолжают играть важную роль в постреволюционном правительстве. Мы мало знаем о том, какой политической направленности и фракции придерживаются силы, выступающие против Лукашенко.



Осторожность также оправдывается важными геостратегическими соображениями. Высокопоставленные чиновники США не раз заявляли, что концепция сфер влияния не имеет законного места в международных отношениях. Кондолиза Райс и Джон Керри открыто это утверждали. Однако такая шокирующе наивная точка зрения не принимает во внимание логику и историю. Великие державы по понятным причинам считают события в соседних странах более важными, чем на отдаленных территориях, и стремятся защитить свои интересы.



У России есть основания рассматривать Украину и Белоруссию своей законной сферой влияния. Действительно, эти страны расположены в ключевой зоне безопасности Москвы. Кремль пойдет на многое, чтобы не допустить увеличения и так значительного военного присутствия НАТО у своих границ. Для США будет разумно избрать осторожную стратегию действий в отношении и Украины, и Белоруссии.



НАТО подтвердило, что наблюдает за развитием ситуации в Белоруссии. Необходимо, чтобы позиция альянса не вышла за эти рамки. Последнее, чем должны заниматься лидеры США, — провоцировать еще один кризис отношений с Россией, как они сделали в ситуации с Украиной. Когда дело доходит до внутренних волнений в Белоруссии, США в них не заинтересованы.

