В Киеве угнали Porsche при помощи эвакуатора

В Киеве угнали Porsche со стоянки, использовав службу транспортировки авто. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.



Инцидент произошел в Дарницком районе Киева. Иностранец сообщил полиции, что его Porsche был похищен со стоянки.



"Чтобы завладеть Porsche, злоумышленник задействовал службу транспортировки автомобилей, которая перевезла авто в другое место. Там его впоследствии и нашли полицейские, которые сообщили о находке законному владельцу. Теперь ближайшие пять лет правонарушитель может провести за решеткой", - говорится в сообщении полиции.



Полицейские установили, что к преступлению причастен уроженец Черниговской области, который работал на строительстве рядом со стоянкой, откуда пропал автомобиль Porsche.



Чтобы перевезти автомобиль в другое место, злоумышленник вызвал службу транспортировки авто под предлогом, что якобы в его машине не работает электричество.

