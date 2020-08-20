Пальчевский теряет шансы войти в тройку лидеров — соцопрос

Кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский в августовском опросе ВОО «Передовые правовые инициативы» получил чуть более 5% электоральной поддержки, это в четыре раза меньше, чем он имеет в заказанных им рейтингах. Таким образом шансы Пальчевского войти в тройку лидеров в избирательной гонке минимальны.

Данные ВОО «Передовые правовые инициативы» в августе демонстрируют сохранение жителями Киева своих предпочтений - за действующего городского главу Киева Виталия Кличко готовы проголосовать 41,6%. Кандидат от «Слуги народа», народный депутат Ирина Верещук занимает вторую строчку – 10,41%. Всего 1% от Верещук отделяет нового кандидата в мэры Киева Алексея Кучеренко.

Напомним, Андрей Пальчевский активно выступает на украинском телевидении как ведущий и эксперт почти по всем вопросам. При этом он использует в основном одни и те же площадки, из обоймы одного из лидеров “Оппозиционной платформы — За жизнь“ Виктора Медведчука. Речь идет о телеканале 112-Украина, там он является ведущим ток-шоу “Пульс“, и Newsone, где он периодически появляется в шоу “Большой вечер“ и телеканале Zik. Хотя иногда Пальчевский бывает и на других каналах, в частности на “Украине-24“.

По данным СМИ, финансировать избирательную кампанию Пальчевского и его партию «Перемога Пальчевского» будет народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Столар.

Вадим Столар является многолетним «смотрящим» за городом Киевом при президенте Порошенко. Столар – владелец компании «Укржилбуд», в течении 2015-2019 гг. возглавлял «теневой» центр принятия решений городской власти Киева. Но с уходом президента Порошенко влияние Столара сократилось. Сейчас Столар объединил усилия с Андреем Ваврышем, бывшим чиновником КМДА периода президентства беглого Виктора Януковича. Ваврыш является собственником компании Saga Development. Также в группу Столара входят партнеры Ваврыша – экс-глава офиса президента Андрей Богдан и министр культуры Александр Ткаченко.

Источник: bigmir.net