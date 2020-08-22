Погода остается сухой

В ближайшие сутки погоду на Украине в большинстве областей осадков не ожидается, лишь в Волынской, Львовской областях и в Карпатах днем кратковременные дожди, местами грозы, сообщает Укргидрометцентр. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 19-24°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 14-16°, днем 26-28°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 августа самая высокая температура днем была 35,3° в 2007г., самая низкая ночью 7,5° в 1976г.



В День независимости, 24 августа, в западных, Винницкой, днём и в северных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.



Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днём в западных областях в отдельных районах шквалы 15-20 м/с.



Температура ночью 13-18°, в восточных областях 9-14°; днём в западных и северных областях комфортные 21-26°, на остальной территории 27-32°.



В Киеве 24 августа ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы.



Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днём 23-25°.



22 августа в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-25°; в Днепре в пределах Киева 22°.

