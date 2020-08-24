Владельцы TikTok подадут в суд на администрацию США

Китайская компания Bytedance, владелец приложения TikTok, сообщила, что 24 августа подаст в суд на администрацию президента США.



«Для обеспечения верховенства права, справедливого отношения к компании и ее пользователям мы будем через суд защищать свои права и интересы», — сказано в заявлении компании.



В заявлении указывается, что в течение последнего года, компания искренне пыталась установить контакт с американской администрацией и предлагала решения в связи с выраженными со стороны США опасениями. Однако Вашингтон проигнорировал факты и не следовал правовым порядкам — вплоть до того, что пытался вмешиваться в коммерческие переговоры.



Ранее сообщалось, что TikTok грозит блокировка на территории США. 6 августа президент США Дональд Трамп подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения, компанией ByteDance, и с владельцем соцсети WeChat, компанией Tencent. Оба проекта разработаны китайскими корпорациями. В Вашингтоне считают, что каждое из приложений «угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США».

