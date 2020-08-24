"Бавария" выиграла Лигу чемпионов в шестой раз

Мюнхенская "Бавария" минимально переиграла французский "Пари Сен-Жермен" и стала победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/20. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе "Да Луш" и завершилась со счетом 1:0.



В первом тайме команды мячей не забили, зато показали красивый футбол, создав множество моментов. Единственный гол в матче на 59 минуте забил своему бывшему клубу Кингсли Коман, которому ассистировал Йозуа Киммих.



Таким образом, "Бавария" в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов (после триумфов в 1974, 1975, 1976, 2001 и 2013 годах) и догнала по этому показателю "Ливерпуль". Впереди - только "Реал" (13 кубков) и "Милан" (7).



Кроме того, команда Ханса-Дитера Флика в сезоне 2019/20 оформила требл, также выиграв чемпионат и Кубок Германии.

