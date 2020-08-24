Зеленский: парад будет после возвращения всех людей и территорий

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас нецелесообразно проводить военные парады в Киеве, а техника должна находиться на востоке страны, где она нужна. "Сегодня всех ветеранов, добровольцев и волонтеров украинцы смогут искренне поблагодарить и поклониться во время их шествия по Крещатику. А наша военная техника - сегодня на Востоке. И я уверен, что именно так и должно быть.



Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты – это не аттракцион для киевлян и гостей столицы. В стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой. Там, где она нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию", - подчеркнул он во время своего выступления по случаю 29-й годовщины Независимости Украины



Зеленский подчеркнул, что парад в Украине обязательно будет в будущем. "Парад украинской победы. Когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет прочный мир – мы сделаем большой парад всех наших войск и техники. Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость", - заявил он.

