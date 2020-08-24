Перемирие на Донбассе вселяет надежду - глава МИД Германии

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в понедельник летит в Киев, где планирует обсудить политическую обстановку в Украине и ситуацию с пандемией коронавируса.



"Перемирие, которое длится более четырёх недель, самый долгий срок с 2014 года, это знак, полный надежды! На этой основе мы хотим работать дальше", - заявил Маас перед вылетом, его цитирует пресс-служба ФРГ.



Маас планирует встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, премьер-министром Денисом Шмыгалем, президентом Владимиром Зеленским. На переговорах он планирует прояснить, какие импульсы могут быть использованы для "посыла важных политических сигналов".



Также германский министр встретится с представителями миссии ОБСЕ.



"Пандемия COVID сильно затронула Украину. Поэтому я рад, что для ее преодоления нам удалось активизировать наше двустороннее сотрудничество", - сказал министр.

